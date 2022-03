© Susanne Menzel

Die 120 Feldbetten in der Kreissporthalle 1 in Nordhorn, in der der Landkreis zunächst die ankommenden Ukraine-Flüchtlinge unterbringen will, bevor diese auf die Kommunen weiterverteilt werden, sollen in den nächsten Tagen noch durch Zelte oder andere Abtrennungen separiert werden. Foto: Menzel