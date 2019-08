Empfehlung - Flüchtender Motorradfahrer rast mit 180 km/h durch Nordhorn

Nordhorn Am Mittwochabend hat sich gegen 18.50 Uhr ein Motorradfahrer einer Polizeikontrolle durch Flucht entzogen. Der Unbekannte sollte auf der Euregiostraße durch eine Polizeistreife angehalten und kontrolliert werden. „Trotz eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn fuhr der Motorradfahrer vom Kreisverkehr Poststraße über den Paradiesweg in Richtung Kloster Frenswegen davon“, schildert die Polizei den Vorfall in einer Pressemeldung. Am Kloster fuhr der Flüchtige auf die Neuenhauser Straße in Richtung Nordhorn weiter. „Dabei erreichte er innerorts Geschwindigkeiten von ca. 180 km/h“, berichtet die Polizei. An der Kreuzung Veldhauser Straße überquerte der Motorradfahrer bei Rotlicht die Kreuzung und fuhr in Richtung Hohenkörben davon. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/fluechtender-motorradfahrer-rast-mit-180-kmh-durch-nordhorn-315772.html