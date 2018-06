Flohmarkt und Honigproduktion beim Kinder- und Imkertag

Am Sonntag, 24. Juni, ist der Tierpark Nordhorn wieder ganz in der Hand der Kinder. Beim Kindertag bietet der Familienzoo ein großes Programm. Auch der Imkertag geht am 24. Juni über die Bühne im Tierpark.