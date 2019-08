Fledermausführung im Tierpark am 23. August

Nordhorn Kinder ab sieben Jahre und Erwachsene können am Freitag, 23. August, an einer Fledermausführung vom Tierpark Nordhorn teilnehmen. Nach einer filmischen Einführung in der Zooschule werden Kinder und Erwachsene zunächst für unterschiedliche Schwerpunkte getrennt.

Bei den Erwachsenen geht es mit dem Biologen und Fledermaus-Regionalbetreuer des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) für die Grafschaft, Johannes Deiting, in der Zooschule um Hintergrundinformationen und praktische Tipps im Umgang mit Fledermäusen. Wer Fragen zum Fledermausvorkommen am eigenen Gebäude hat oder Fledermäusen eine neue Heimat im eigenen Garten bieten will, ist hier genau richtig. Die Zoobiologin und Leiterin der Zooschule, Ina Deiting, wird mit den Kindern einige Fledermaus-Spiele machen und ihnen die Biologie der nächtlichen Jäger im Arten- und Naturschutz-Netzwerkcamp näherbringen.

Nach Einbruch der Dunkelheit geht es mit der gesamten Gruppe dann raus in den Familienzoo. „Bei dem Rundgang werden die Ultraschalllaute der Fledermäuse durch mehrere Detektoren auch für Menschen hörbar gemacht, was ein fantastisches und spannendes Erlebnis ist“, heißt es. Die verschiedenen Arten sind durch die Rufe deutlich zu unterscheiden.

Die nächtlichen Säugetiere haben mitunter einen schlechten Ruf und treiben Hausbesitzern Sorgenfalten auf die Stirn, wenn mit dem Einbruch der Dunkelheit ein Zirpen, Kratzen, Wispern und Zetern auf dem Dachboden beginnt. „Oft handelt es sich dabei um Fledermäuse, die sich als heimliche Mitbewohner vorübergehend einquartiert haben“, erläutert Johannes Deiting: „Unterschlupfmöglichkeiten wie Dachböden oder Mauerspalten in Häusern bieten den Tieren optimale Bedingungen für die gemeinschaftliche Aufzucht des Nachwuchses im Sommer oder für die Überwinterung während der kalten Jahreszeit.“ Der Familienzoo bietet mit seinen historischen Gebäuden, dem alten Baumbestand und weiteren Quartieren vielen Fledermäusen Unterschlupf.

Der Treffpunkt für die Führung ist am 23. August um 20 Uhr am Eingangsgebäude des Tierparks, Heseper Weg 110. Die Teilnahmegebühr beträgt 8 Euro für Erwachsene und 6 Euro für Kinder (bis 16 Jahre). Die Veranstaltung endet je nach Wetterlage nach zwei bis zweieinhalb Stunden.

Eine Anmeldung ist unter Telefon 05921 712000 zwingend erforderlich, montags bis donnerstags, 8 bis 17 Uhr, freitags, 8 bis 14.30 Uhr. Die begehrten Plätze sind oft schnell vergeben.