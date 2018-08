Empfehlung - Fischsterben in der Vechte: Ursache ein Rätsel

Nordhorn/Neuenhaus An der Wehranlage in Grasdorf in Neuenhaus waren zahlreiche Fischkadaver angetrieben worden, sie sammelten sich am Ufer und an der Anlage. Hunderte Tiere sind in den vergangenen Tagen in der Vechte zwischen Nordhorn und Neuenhaus verendet. Bis Dienstagabend vermuteten Achim Stolz, Sprecher des Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), und Matthias Bönemann, Vorsitzender des Sportfischervereins Nordhorn, noch akuten Sauerstoffmangel im Wasser als Todesursache. Nach Untersuchungen des Sauerstoffgehaltes im fraglichen Vechteabschnitt sind daran nun begründete Zweifel aufgetreten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/fischsterben-in-der-vechte-ursache-ein-raetsel-244940.html