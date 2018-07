Empfehlung - Fischsterben: Hunderte Tiere in der Vechte verendet

Nordhorn/Neuenhaus Beißender Geruch liegt über der Vechte zwischen Nordhorn und Neuenhaus. An der Stauanlage Grasdorf treiben nahezu unzählige kleine Fische im Wasser, dazwischen auch viele große Tiere. Sie alle sind in dem Flussabschnitt zwischen den beiden Orten verendet, treiben flussabwärts, verfangen sich am Ufer sowie den Pfeilern und Stufen der Wehranlage. Vor Ort ist Nico Haar von der Feuerwehr Neuenhaus. Er gibt sich bestürzt über die Zahl der toten Fische. „Wenn das noch länger so warm bleibt, wer weiß wie das hier in drei-vier Wochen aussieht“, sagt er.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/fischsterben-hunderte-tiere-in-der-vechte-verendet-244848.html