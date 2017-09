Empfehlung - Firnhaberstraße bleibt ein Verkehrsproblem

Nordhorn. Das Thema ist so alt wie die Straße selbst: Die Firnhaberstraße in der Innenstadt wird von zu vielen Autos befahren. War in den vergangenen Jahren oftmals der Busverkehr öffentlich diskutiert worden, so mehren sich in jüngster Zeit die Beschwerden über unerlaubten Pkw-Verkehr auf der Straße. Insbesondere wird kritisiert, dass Autofahrer die Firnhaberstraße zunehmend als Durchgangsstraße benutzen, indem sie widerrechtlich das Teilstück zwischen Winkelhoek und Hauptstraße befahren. Für dieses Teilstück besteht aber ein beidseitiges Einfahrtsverbot. Davon ausgenommen sind ausschließlich Linienbusse.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/firnhaberstrasse-bleibt-ein-verkehrsproblem-207115.html