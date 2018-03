Empfehlung - Firmenansiedlung: Bio-Beutel kommen bald aus Nordhorn

Nordhorn. An der Otto-Hahn-Straße in Nordhorn entsteht derzeit eine neue Lagerhalle. Im August soll sie nach dem Willen von Investor und Bauherr Dietmar Krings, Geschäftsführer der Firma „D. Krings“ bezugsfertig sein. Als Mieter zieht „Bio4Pack“ ein. Die Firma stellt vor allem Lebensmittelverpackungen her, die kompostierbar sind und aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen. In Nordhorn will das Unternehmen seine Lagerkapazitäten bündeln.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/firmenansiedlung-bio-beutel-kommen-bald-aus-nordhorn-228055.html