Empfehlung - Firma Naber und Lebenshilfe intensivieren Zusammenarbeit

Nordhorn. Sie sind langjährige Geschäftspartner: der Nordhorner Küchenzubehör-Spezialist Naber & Co. und die Lebenshilfe. Schon seit mehr als 40 Jahren werden Zubehör- und Montagepacks für Naber in den Werkstätten der Lebenshilfe zusammengestellt. Aber mit dem Auf- und Ausbau des neuen Naber-Logistikzentrums im GIP hat diese langjährig bewährte Partnerschaft noch einmal eine neue Qualität bekommen. Naber hat die bis dato ausgelagerten Beschäftigungsplätze bei der Lebenshilfe in die eigenen Räumlichkeiten integriert und die dort ausgeführten Konfektionierungs- und Montageaufgaben in die eigene Logistik integriert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/firma-naber-und-lebenshilfe-intensivieren-zusammenarbeit-219122.html