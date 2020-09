Seit der Wiedereröffnung nach der Corona-Zwangspause am 6. Mai 2020 darf der Tierpark an den Spitzentagen nicht mehr so viele Besucher in den Park lassen wie zuvor. Insgesamt rechnet er deshalb für 2020 mit bis zu 86.000 Besuchern weniger als im Vorjahr. Das bedeutet Einnahmeverluste, die nicht auszugleichen sind. Foto: Hille