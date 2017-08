Empfehlung - Fietsenfestival: Kloster wird zum Eldorado der Fahrradfans

Nordhorn. Die Fietse ist nicht nur ein beliebtes Fortbewegungsmittel in der Grafschaft, die gute Infrastruktur samt großem Wegenetz und Radwanderrouten spielt auch in der Außenwirkung und der touristischen Vermarktung des Landkreises eine gewichtige Rolle. Nun soll dem Fahrrad als identitätsstiftendem Faktor mit einer neuen Großveranstaltung eine nochmals gesteigerte Bedeutung zukommen: Zwei Tage lang wird sich am Wochenende des 19. und 20. August jeweils ab 10 Uhr beim ersten „Grafschafter Fietsenfesival“ alles ums Rad drehen – gepaart mit einem bunten Rahmenprogramm am Veranstaltungsort Kloster Frenswegen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/fietsenfestival-kloster-wird-zum-eldorado-der-fahrradfans-203002.html