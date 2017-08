Empfehlung - Fietsenfestival eröffnet: Radverkehr braucht System

Nordhorn. Mit dem zweitägigen Fietsenfestival will der Landkreis das Fahrrad an diesem Wochenende ins Zentrum des öffentlichen Interesses rücken. Rund ums Kloster Frenswegen will er sich als besonders fahrradfreundlicher Landkreis vorstellen und über alle Fragen im Zusammenhang mit dem Fahrrad und dem Radverkehr informieren. Die Liebe der Grafschafter zur Fietse und die große Bedeutung des Radverkehrs für umweltfreundliche Mobilität und Tourismus in der Grafschaft will der Landkreis nutzen, um sein Profil für die überregionale Vermarktung der Region zu schärfen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/fietsenfestival-eroeffnet-radverkehr-braucht-system-204169.html