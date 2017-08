Fietsenfestival am Kloster leidet unter dem Regen

Rund ums Fahrrad hatte das 1. Grafschafter Fietsenfestival am Wochenende am Kloster Frenswegen einiges zu bieten. Vor allem am Sonntag kamen die Besucher. Dennoch stand am Ende eine zwiespältige Bilanz – nicht nur wegen des Wetters.