Feuerwehren können schnell Entwarnung geben

Die Feuerwehren Nordhorn und Brandlecht sind am Mittwochvormittag zu zwei Einsätzen ausgerückt. In Bookholt sollte es in einer Oberwohnung brennen, in Hestrup in einem Keller. Bei beiden Einsätzen konnten die Rettungskräfte aber schnell Entwarnung geben.