Feuerwehr und DLRG suchen Vermissten in Ems-Vechte-Kanal

gn Nordhorn. Die Freiwillige Feuerwehr und die Lebensretter der DLRG sind am Freitagmorgen gegen 1.20 Uhr zu einem Einsatz am Ems-Vechte-Kanal gerufen worden. Laut Alarmierung befand sich eine Person im Wasser. Daraufhin hat die Feuerwehr die Uferstelle ausgeleuchtet und abgesucht. Außerdem wurde ein Boot zu Wasser gelassen, um das Ufer vom Kanal aus abzusuchen. Dabei kam auch eine Wärmebildkamera zum Einsatz. Das DLRG hatte indes Taucher im Einsatz, die nach dem Vermissten gesucht haben. Ebenfalls beteiligt an der Personensuche waren sogenannte Strömungsretter.