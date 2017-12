Feuerwehr rettet zwei Menschen aus verqualmter Wohnung

Einsatz für die Feuerwehr Nordhorn an Heiligabend: Die Rettungskräfte eilten am Vormittag in den Stadtteil Blanke. Dort hatten Bewohner einen Topf auf dem Herd vergessen. Die Wohnung war stark verqualmt, brannte aber nicht.