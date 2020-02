/ Lesedauer: ca. 1min Feuerwehr räumt Baum vom Oorder Weg

Am Montag musste die Feuerwehr in der Früh einen Baum von der Straße entfernen. Weitere Einsätze der Feuerwehr erfolgten am Freitag vergangener Woche und betrafen eine Brandmeldeanlage und einen Schornsteinbrand.