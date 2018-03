Empfehlung - Feuerwehr Nordhorn rückt im vergangenen Jahr 310 Mal aus

Nordhorn. Ein aufregendes Jahr liegt vor den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Nordhorn, dies wurde bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung am vergangenen Freitag deutlich. „In diesem Jahr wird sich einiges tun“, kündigte Bürgermeister Thomas Berling an. Bereits in der vergangenen Woche hätte ein Kolloquium zur Planung der neuen Feuerwehrwache im Süden Nordhorns stattgefunden. „15 Architektenbüros haben die Teilnahme am Wettbewerb zugesagt“, erläuterte der Bürgermeister. Die Vorschläge müssen bis zum 24. Mai eingereicht werden. „Wir erwarten am 15. November dann den letzten Beschluss“, sagte er vor den Einsatzkräften, nachdem er sich für ihr Engagement bedankt hatte. Des Weiteren stehen Ersatzbeschaffungen für Einsatzfahrzeuge auf der Agenda.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/feuerwehr-nordhorn-rueckt-im-vergangenen-jahr-310-mal-aus-227945.html