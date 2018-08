Empfehlung - Feuerwehr Nordhorn rettet Storch aus Nordhorn-Almelo-Kanal

Nordhorn Es war eine Storchenrettung in letzter Sekunde: Einsatzkräfte der Nordhorner Feuerwehr befreiten einen jungen Storch am Sonnabend aus dem Nordhorn-Almelo-Kanal. Das Tier hatte sich in einem sogenannten Düker verfangen und konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien. Glück für den Vogel: Radfahrer entdeckten ihn im Wasser und alarmierten daraufhin die Feuerwehr. Diese rückten mit rund zehn Einsatzkräften zur Tierrettung an. Am Einsatzort angekommen fand die Feuerwehr den Storch nach eigenen Angaben „so gut wie regungslos vor“. Wie die Feuerwehr in einer Pressemitteilung weiter ausführt, wählten die Einsatzkräfte aus ihrer Mitte einen frisch verheirateten Kameraden zur Storchenrettung aus. Mittels Leiter kletterte er zu dem Vogel hinab und brachte ihn „ans sichere Ufer“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/feuerwehr-nordhorn-rettet-storch-aus-nordhorn-almelo-kanal-245399.html