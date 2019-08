Feuerwehr Nordhorn rettet Reh aus Ems-Vechte-Kanal

Nordhorn Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde am Dienstagabend die Feuerwehr in Nordhorn gerufen. Gegen 19 Uhr wurden die Einsatzkräfte darüber informiert, dass im Ems-Vechte-Kanal im Bereich der Nordhorn Range ein Reh in eine missliche Lage geraten war. Das Tier befand sich im Wasser und konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft aus dem Kanal befreien. Die Feuerwehr machte sich umgehend auf den Weg nach Klausheide. Das Tier wurde gerettet und konnte an Land gebracht werden.