Feuerwehr Nordhorn löscht Hecke und Laub

Zu zwei Einsätzen musste die Freiwillige Feuerwehr Nordhorn in der Nacht zu Samstag ausrücken. An der Friedrich-Runge-Straße stand eine Hecke in Flammen, zudem löschten die Kameraden rund zehn Quadratmeter brennendes Laub am Heideweg.