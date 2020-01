/ Lesedauer: ca. 2min Berling: Feuerwehr Nordhorn ist „Riesenthema“

Die Stadt Nordhorn lässt sich ihre Feuerwehr in den kommenden Jahren viel Geld kosten. Für insgesamt 7,7 Millionen Euro wird zurzeit an der Denekamper Straße ein neues Feuerwehrhaus gebaut – und das vorhandene an der Wietmarscher Straße modernisiert.