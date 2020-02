/ Lesedauer: ca. 1min Feuerwehr löscht brennenden Wäschetrockner

Die Feuerwehr Nordhorn ist am Freitagabend zu einem Zimmerbrand an die Daimlerstraße alarmiert worden. Im Keller eines Reihenhauses war nach Angaben der Feuerwehr aus bislang ungeklärter Ursache ein Wäschetrockner in Brand geraten.