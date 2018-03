Feuerwehr löscht brennenden Schuppen in Bookholt

Nordhorn. An der Möwenstraße in Nordhorn-Bookholt ist in der Nacht zu Mittwoch ein Holzschuppen abgebrannt. Die Feuerwehr rückte gegen 0.30 Uhr mit drei Fahrzeugen und 14 Rettungskräften aus. Sie verhinderten, dass die Flammen auf das benachbarte Reihenhaus übergreifen konnten. Auch ein Wohnwagen, der in der Nähe stand, blieb verschont. Es gab keine Verletzten. Zur Brandursache liegen bislang keine Informationen vor.

Etwas mühsam gestaltete sich die Suche nach Löschwasser. Ein Hydrant, der gegenüber des Grundstücks lag, war tief eingewachsen und musste zunächst mit einer Spitzhacke freigelegt werden. Weil die Fahrzeuge aber reichlich Löschwasser und Schaum an Bord hatten, gab es keine Verzögerung.