Feuerwehr löscht Brand in Stadtflur

Nordhorn Die Feuerwehr Nordhorn ist am frühen Sonntagnachmittag zu einem landwirtschaftlichen Anwesen an den Kohdiek in Stadtflur ausgerückt. Die Bewohner hatten an einem Stall aufsteigenden Rauch bemerkt und daraufhin die Rettungskräfte alarmiert. Zunächst konnten die Feuerwehrleute die Quelle nicht direkt finden, da der Stall starkt verraucht war. Es stellte sich dann heraus, dass ein elektrisches Gerät aus noch ungeklärter Ursache Feuer gefangen hatte. Die Einsatzkräfte brachten den Brand schnell unter Kontrolle und konnten ein Übergreifen der Flammen auf die obere Etage verhindern. Das wäre kritisch geworden, weil dort Stroh gelagert wird. (...)