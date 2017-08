Empfehlung - Feuerwehr löscht Brand in Nordhorner Mehrfamilienhaus

hi Nordhorn. Am frühen Montagnachmittag brannte es in einem Mehrfamilienhaus in der Rosenstraße in Nordhorn. Passanten bemerkten, wie schwarzer Qualm aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses drang. Hinter den Fenstern waren lodernde Flammen zu erkennen. Die Augenzeugen wählten den Notruf und brachten eine ältere Dame in Sicherheit. Die Frau befand sich in ihrer Wohnung, neben der vom Brand betroffenen Wohnung. Nach Angaben der Feuerwehr blieb die Hausbewohnerin unverletzt. Nach kurzer Zeit hatten sich die Einsatzkräfte Zugang zum Brandort beschafft. Sie konnten die Flammen schnell löschen. Offenbar hatte ein elektronisches Gerät auf einem Tisch Feuer gefangen. Die Bewohner waren nicht zuhause, als das Feuer ausbrach. Nach Informationen der Feuerwehr ist die Wohnung vorerst unbewohnbar. Die Feuerwehr Nordhorn war mit 22 Männern und Frauen im Einsatz.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/feuerwehr-loescht-brand-in-nordhorner-mehrfamilienhaus-205402.html