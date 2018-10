Feuerwehr löscht Brand in der Blumensiedlung

Ein Brand im Badezimmer einer Wohnung an der Fliederstraße in Nordhorn hat die Feuerwehr am Samstagmorgen ausrücken lassen. Die Rettungskräfte brachten die Flammen rasch unter Kontrolle, es wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist noch unklar.