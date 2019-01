Feuerwehr erlebt turbulenten Jahreswechsel

Stark gefordert war die Feuerwehr Nordhorn am Silvesterabend und am Neujahrsmorgen. Die hohe Zahl der Einsätze zeigt: Wer sich ehrenamtlich für seine Mitbürger engagiert, der braucht ein hohes Maß an Pflichtbewusstsein und auch an Idealismus.