Feuerwehr befreit eingeklemmten Autofahrer

Ein Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf dem Gildehauser Weg in Nordhorn schwer verletzt worden. Negativ fielen einige Neugierige auf, die an der Unfallstelle Aufnahmen mit ihrem Smartphone machten.