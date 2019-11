Empfehlung - Feuerwehr befreit eingeklemmte Seniorin

Nordhorn Die Feuerwehr Nordhorn ist am frühen Freitagabend gegen 18.30 Uhr zu einem Einsatz in einem Seniorenheim gerufen worden. Eine Bewohnerin hatte sich dort eine Hand in einer Brandschutztür eingeklemmt. Die ältere Dame wurde von der Feuerwehr mit technischem Gerät befreit und anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Wie es zu dieser Situation gekommen war, blieb zunächst unklar.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/feuerwehr-befreit-eingeklemmte-seniorin-332210.html