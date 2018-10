Empfehlung - Feueralarm: „Kaufland“ und „Expert“ in Nordhorn evakuiert

Nordhorn Der „Kaufland“ und der „Expert“ an der Bentheimer Straße in Nordhorn sind am Montagnachmittag evakuiert worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte gegen 15.40 Uhr eine Kühltruhe in dem Supermarkt angefangen zu schmoren. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr löschte das Elektrogerät ab und belüftete die Verkaufsräume. Nach knapp einer Stunde konnten die Verkaufsräume wieder freigegeben werden. Die Einsatzkräfte lobten das umsichtige Verhalten der Verantwortlichen vor Ort. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/feueralarm-kaufland-und-expert-in-nordhorn-evakuiert-260904.html