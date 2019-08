Empfehlung - Feueralarm im Kolpinghaus am Stadtring in Nordhorn

Nordhorn Mit zahlreichen Einsatzfahrzeugen bahnten sich die Nordhorner Feuerwehrleute am Donnerstag gegen 16.40 Uhr den Weg durch den Feierabendverkehr. Den Einsatzkräften war ein Zimmerbrand im Kolpinghaus gemeldet worden. Weil rund 80 Menschen in dem Haus leben, rückte die Feuerwehr direkt mit mehreren Kräften an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/feueralarm-im-kolpinghaus-am-stadtring-313315.html