Feueralarm im Amtsgericht: Rechtsprechung mit Hindernissen

Nordhorn Auch bei Gericht gibt es Tage, an denen sich Rechtsprechung nur über Unterbrechungen und Hindernisse hinweg ereignet. An denen sie sogar höheren Gewalten gegenübersteht: „Feueralarm!". Feueralarm am Amtsgericht Nordhorn. „Alles rennet, rettet, flüchtet!" Die Feuerglocke, nein, sie läutet nicht, sondern bimmelt nur. Zu klein! Der Justizwachtmeister verlässt sich lieber auf seine Stimme, mit der er „Feuer" durch die Flure und in die Säle ruft, und nicht auf das Bimmeln.(...)