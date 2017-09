Empfehlung - Feueralarm auf Kino-Baustelle

Nordhorn. Die Feuerwehr Nordhorn ist am Freitag gegen 15.45 Uhr wegen eines Dachstuhlbrandes an der Nino-Allee in Nordhorn alarmiert worden. Auf dem Dach des im Bau befindlichen neuen Kinos solle es brennen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/feueralarm-auf-kino-baustelle-207601.html