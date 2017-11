Feuer in Nordhorner Zahnarztpraxis

In einer Zahnarztpraxis im 1. Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses an der Neuenhauser Straße in Nordhorn ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohner der darüberliegenden Wohnungen konnten sich ins Freie retten.