Empfehlung - Feuer in einem Reihenhaus in Nordhorn

Nordhorn Gegen 20.15 Uhr ist am Dienstag ein Feuer in einem Reihenhaus an der Bismarckstraße in Nordhorn ausgebrochen. Nach aktuellem Stand sind keine Menschen mehr in dem Haus. Brandursache ist noch unklar. Unter anderem ist die Feuerwehr Nordhorn im Einsatz. Rund um den Brandort kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. ww/fsu(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/feuer-in-einem-reihenhaus-in-nordhorn-247299.html