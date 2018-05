Feuer in der DRK-Rettungswache

Nordhorn. Da waren die Helfer plötzlich selbst in Not: In einem Heizungsraum der DRK-Rettungswache an der Wietmarscher Straße in Nordhorn hat am Donnerstagabend ein Luftkompressor gebrannt. Die Besatzung der Rettungswache alarmierte die benachbarte Feuerwehr und brachte sich selbst in Sicherheit. Es gab keine Verletzten.

Die Feuerwehrleute konnten rasch eingreifen, weil sie zu Ausbildungszwecken ohnehin gerade im Feuerwehrhaus an der Wietmarscher Straße waren. Sie löschten den Brand und brachten den kaputten Kompressor ins Freie. Die Rettungswache konnte in Betrieb bleiben, da sich der Qualm nur auf den Heizungsraum beschränkte. Warum der Kompressor in Flammen aufging, ist unklar.