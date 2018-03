Feuer am Gildehauser Weg: Polizei sucht Brandstifter

In der Nacht zu Samstag musste die Feuerwehr Nordhorn einen Schuppenbrand am Gildehauser Weg löschen, am späten Freitagabend hatte dort bereits ein Sofa in der Garage gebrannt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.