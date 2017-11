Festnahme nach Überfall auf Nordhorner Kiosk

gn Nordhorn Ein Kiosk in der Fußgängerzone an der Hauptstraße in Nordhorn wurde am Sonnabend um 19.27 Uhr überfallen. Der zunächst unbekannt gebliebene Täter forderte von der 49-jährigen Angestellten unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Als zwei weitere Kunden den Kiosk betraten, sah er sein Vorhaben offensichtlich gefährdet und flüchtete, wie die Polizei mitteilte. Der männliche Täter konnte detailliert beschrieben werden und wurde von den Zeugen und der Angestellten auf etwa 25 Jahre geschätzt. Im Rahmen der Fahndung wurde in der Ochsenstraße um 1 Uhr von einer Polizeistreife eine Person festgestellt, auf die die Täterbeschreibung exakt zutraf. Der 28-jährige Nordhorner wurde daraufhin festgenommen. Er führte nach wie vor die schwarze Schreckschusswaffe mit, die er mutmaßlich bei dem Überfall genutzt hat. Während der Festnahme leistete der drogenabhängige Mann keinen Widerstand.

