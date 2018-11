Festliches Adventskonzert mit Vokalensemble Frenswegen

Nordhorn Mit einem Chor- und Orchester-Konzert besonderer Qualität beschließt das Vokalensemble Frenswegen (VEF) am Sonnabend, 8. Dezember, sein Festprogramm zum zehnjährigen Bestehen. Die Liebhaber klassischer Musik dürfen sich dann in der Nordhorner St. Augustinus-Kirche auf Bachs „Magnificat“, Vivaldis „Gloria“ und Corellis „Concerto Grosso op.6 Nr. 8“ freuen und damit tief eintauchen in die berührende musikalische Virtuosität und Klangfülle der Barockmusik. Wohlige vorweihnachtliche Freude dürfte damit programmiert sein.

Dargeboten werden die beliebten Werke der bekanntesten Vertreter dieser Musikepoche vom Barockorchester „Concert Royal“ aus Köln und einem Solisten-Quintett, bestehend aus Meike Leluschko (Sopran/Lingen), Hanna Thyssen (Sopran/Bremen), Bernhard Landauer (Altus/Salzburg), Max Ciolek (Tenor/Osnabrück), Hinrich Horn (Bass/Hannover) sowie dem Vokalensemble Frenswegen. Als Besonderheit wird hier die Alt-Partie von einem Counter-Tenor gesungen. Die Gesamtleitung des Konzerts liegt in Händen des musikalischen Leiters des Vokalensembles, Stephan Braun, der hauptberuflich als Regionalkantor in St. Augustinus tätig ist.

Als erstes Werk erklingt das Gloria von Antonio Vivaldi (1678–1741) für Chor, Solisten und Orchester. Es ist das bekannteste geistliche Werk des Italieners und gehört zu den bedeutendsten kirchenmusikalischen Kompositionen überhaupt. Vivaldi hat es zwischen 1713 und 1717 für eines der Waisenhäuser Venedigs komponiert, in dem Mädchen eine intensive musikalische Ausbildung erhielten. Das repräsentative Werk gliedert sich in zwölf Teile, die nach Charakter und Besetzung sehr unterschied-lich sind.

Als zweites Stück steht als reine Orchestermusik das „Concerto Grosso op.7 Nr. 8“, auch „Weihnachtskonzert“ genannt, von Arcangelo Corelli (1653–1713) auf dem Programm. Corellis Werke waren bis Anfang des 19. Jahrhunderts die am meisten verlegten Werke der Musikgeschichte. Er wirkte ebenfalls in Italien und genoss europaweit den Ruf als fähigster Violinvirtuose und Komponist seiner Zeit. Seine Kompositionen wurden in England über eine lange Zeit sogar denen Händels vorgezogen. Sein Weihnachtskonzert gehört auch heute zu den bekannten Orchesterstücken, und Auszüge daraus wurden auch schon als Soundtrack diverser Filme populär.

Passend zum Konzertdatum 8. Dezember, schließt sich im zweiten Teil des Konzertes das Magnificat von Johann Sebastian Bach (1685–1750) an. An diesem Tag feiern die Katholiken das Fest „Mariä Empfängnis“. Bachs hierin vertonter „Lobgesang Marias“ hat eine musikalische Nähe zu seiner h-Moll-Messe. Im Magnificat sind die Vokalsätze fünfstimmig auskomponiert, und der Text ist ebenfalls Latein. Für die Weihnachtzeit hat Bach sein Magnificat mit vier Einlagesätzen angereichert, die in Nordhorn ebenfalls zu hören sein werden.

Karten für das Konzert sind zum Preis von 19,50 Euro in Nordhorn bei den Grafschafter Nachrichten und in den Buchhandlungen Thalia und Aus Liebe zum Buch erhältlich. In Schüttorf gibt es Karten bei Moldwurf, in Uelsen in der Buchhandlung Mine und in Emlichheim in Hanne’s Laden. Außerdem können Karten online über ProTicket sowie bei allen Chormitgliedern gekauft werden.

Für das Vokalensemble Frenswegen ist das Advents-Konzert der krönende Abschluss des 10-jährigen Jubiläums, das mit einem A-cappella-Konzert im Mai, einem Chorfest im Innenhof des Klosters Frenswegen und einer Chorfahrt nach Dresden begangen wurde.