Empfehlung - Fest „Nuruz“: Völkerverbindende Freude zum Frühlingsanfang

Nordhorn Musik, Tanz, Essen und Trinken, dazu fröhliche Menschen unterschiedlicher Nationen in feierlicher Kleidung: Sehr stimmungsvoll ist am Samstagnachmittag im reformierten Gemeindehaus am Markt in Nordhorn die Feier des persischen Neujahrsfestes über die Bühne gegangen. Traditionell wird das Fest zur Tagundnachtgleiche am 20. oder 21. März gefeiert. Aus organisatorischen Gründen wurde die Veranstaltung, die in dieser Form erstmals in Nordhorn vonstattenging, auf den Sonnabend gelegt. Der Name des Festes „Nouruz“ bedeutet übersetzt „Neuer Tag“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/fest-nuruz-voelkerverbindende-freude-zum-fruehlingsanfang-288589.html