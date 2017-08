Empfehlung - Fest der Kinderkultur bietet aufregendes Erzähltheater

Nordhorn. Trotz konkurrierender Veranstaltungsangebote folgten einige hundert junge Familien der Einladung der Stadt Nordhorn zum Fest der Kinderkultur, das am Sonntag in der Alten Weberei stattfand. Einmal mehr hatte ein Kreis von 45 Mitarbeitern aus Kultureinrichtungen wie Stadtbibliothek, Musikschule und Kunstschule der Städtischen Galerie ein buntes Programm zusammengestellt, das vor allem Kinder im Grundschulalter und ihre Eltern ansprach und einen spannenden Einblick in die Vielfalt kultureller Bildungs- und Mitmachangebote ermöglichte. Erstmals beteiligt waren der Theaterclub des Kulturzentrums Alte Weberei und der Kinderzirkus des Theaterpädagogischen Zentrums Lingen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/fest-der-kinderkultur-bietet-aufregendes-erzaehltheater-205426.html