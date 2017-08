Empfehlung - „Fest der Kanäle“: Nordhorn feiert seine Wasserwege

Nordhorn. Großen Muskeleinsatz müssen Jan-Hermann Johannink und seine Kollegen vom Bauhof der Stadt Nordhorn am Sonntag beweisen: Sie bedienen die Verbindungsschleuse am Vechtesee und gewähren den Booten, die beim „Fest der Kanäle“ in großer Zahl unterwegs sind, den Durchlass. Die Schleuse bildet eine von sechs Stationen im gesamten Stadtgebiet, an denen die teilnehmenden Vereine und Verbände die unterschiedlichsten Attraktionen präsentierten, und das – für das „Fest der Kanäle“ nicht selbstverständlich – bei überwiegend strahlendem Sonnenschein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/fest-der-kanaele-nordhorn-feiert-seine-wasserwege-202768.html