Ferkel „Gerrit“ zu Besuch im Tierpark

Das Kinderbuch „Gerrit up’n Wegg“ spielt im Nordhorner Tierpark und am historischen Vechtehof. Dort wurde das Buch in plattdeutscher Sprache von Günter Hermes und Piotr-Sylwester Wolfram am Dienstag erstmals vorgestellt.