Ferienpassaktion mit Sportfischern am Vechtesee

gn Nordhorn. Das Wetter hat es mit den Nachwuchsanglern gut gemeint: Bei strahlendem Sonnenschein konnten die Jugendwarte des Sportfischervereins Nordhorn 25 Kinder zum diesjährigen Ferienpassangeln am Nordhorner Vechtesee begrüßen.

Dass die Veranstalter am Ferienpassangeln festhalten werden, stand für die Angler von Anfang an fest. Daran änderte auch die im Vorfeld bundesweit geäußerte Kritik einiger „selbst ernannter Tierrechtler“ nichts, meinen die Veranstalter. „Diese Leute möchten am liebsten, dass der Mensch keinen Fuß mehr in die Natur setzt und unsere Kinder am Computer verdummen“, meint der Vereinsvorsitzende Matthias Bönemann.

Dass Angeln pädagogisch sehr sinnvoll sei, konnte durch die Veranstaltung wieder belegt werden, teilt der Verein mit. „Welcher Fisch ist das, welche Tiere leben hier in der Vechte – und schmecken die auch?“ Das waren nur einige neugierige Fragen, mit denen die Angler an dem Nachmittag konfrontiert wurden, die sie aber zu beantworten wussten.

„Wir halten es für wichtig, dass die Kinder eigene Erfahrungen im Umgang mit der Natur sammeln. Nur so lernen sie, Pflanzen und Tiere auch wertzuschätzen“, erläutert Holger Niers. Er ist 2. Vorsitzender des Sportfischervereins.

Die Angler zogen an diesem Nachmittag Brassen, Güstern und Rotaugen aus dem Vechtesee. Neben den Fangmethoden wurde den Kindern auch erklärt, woran die verschiedenen Fischarten unterschieden werden können und wie wichtig der Umwelt- und Gewässerschutz ist. „Denn nur aus sauberen Seen und Flüsse können die gefangenen Fische auch bedenkenlos gegessen werden“, folgte der Hinweis der Sportfischer.

Der Nordhorner Verein würde nach eigenen Angaben gerne mehr Ferienpasstermine für Kinder anbieten. „Die Nachfrage war dreimal so groß wie die angebotenen Plätze“, berichtet der 1. Fischereiaufseher Hermann Nortmann. „Allerdings ist der Aufwand für so eine Veranstaltung auch nicht ohne, zumal wir alle ehrenamtlich tätig sind“, berichtet Nortmann weiter.