Ferienpass: Kinder trainieren bei der Boxstaffel „Galaxy“

Nordhorn Die Boxstaffel „Galaxy“ hat auch in diesem Jahr wieder eine Ferienpassaktion angeboten, um jungen Menschen den Boxsport näherzubringen. An zwei Donnerstagen hintereinander präsentierten die Boxer und Boxerinnen ihre Sportart und gaben ihr Wissen an die wissbegierigen Kinder und Jugendlichen zwischen acht und 13 Jahren weiter.

Trainer Dieter Blömker hatte sich mit seinem Team gut auf die Neulinge vorbereitet. Zusammen mit den erfahrenen Sportlern bot er einen Querschnitt durch den Boxsport an.

Die Übungsstunden begannen mit dem gemeinsamen Aufwärmtraining. Laufen, Seilspringen, Liegestütze, Koordinationsübungen – „ein ganz normales Aufwärmtraining“, erklärt Dieter Blömker. Die Kinder und Jugendlichen kamen bei dem sommerlich warmen Wetter ganz schön ins Schwitzen.

Danach gingen Blömker und sein Team zu boxspezifischen Übungen über. Ausgestattet mit Boxhandschuhen konnten die Nachwuchsboxer nun auf Sandsäcke, Maisbirnen und Handpratzen hauen, um ein erstes Gefühl für diesen Sport zu bekommen. Auch spezielle Boxtechniken wurden den Sportlern erklärt. Kleine Sparringeinheiten im Ring durften auch nicht fehlen.

Die Kinder und Jugendlichen konnten abwechselnd mit Dieter Blömker und Katja Raaz ein paar Minuten im Ring ein leichtes Sparring absolvieren. Dabei merkten sie, dass Boxen gar nicht so einfach ist, wie es manchmal aussieht.

Es handelt sich nicht um „einfach mal draufhauen“ – „Boxen ist die edle Kunst der Selbstverteidigung“. Durch Fitness-Boxen werden neue Perspektiven für Kinder und Jugendliche geschaffen. Hier können sie lernen, Aggressionen und angestaute Wut kontrolliert beim Training zu bewältigen. Man bietet ihnen eine sportliche Heimat, wodurch sich ein „Wir-Gefühl“ bildet.

Trotz der warmen Temperaturen und der Anforderungen des Trainers blieben die Teilnehmer der Ferienpassaktion motiviert und mit voller Begeisterung dabei. Hinterher waren sich alle einig: Die Übungsstunden haben viel Freude bereitet und waren ein voller Erfolg.

Trainer Dieter Blömker ist mit der diesjährigen Aktion mehr als zufrieden. „Es ist schön, dass sich so viele Kinder und Jugendliche für den Boxsport interessieren und wir einen kleinen Einblick in diese tolle Sportart geben konnten“, freute sich der erfahrene Trainer nach den Einheiten.

Wer Interesse am Boxsport hat, kann jederzeit an einem Probetraining teilnehmen. Den regulären Trainingsbetrieb nimmt die Boxstaffel „Galaxy“ nach den Ferien wieder auf, die Trainingszeiten stehen auf der Internetseite www.karateverein-nordhorn.de. Weitere Informationen erteilt Trainer Dieter Blömker unter Telefon 02562 22551.