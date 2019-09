Ferienbetreuung für Grundschulkinder in den Herbstferien

Die Stadt Nordhorn bietet in den Herbstferien die beliebte Ferienbetreuung für Kinder im Grundschulalter an. Spiel, Spaß und Spannung stehen bei gemeinsamen Aktivitäten im Jugendzentrum an der Denekamper Straße 26 im Vordergrund.