Feiertagsverkehr: Am Grenzübergang stauen sich die Autos

Nordhorn Es ist ein klassisches Bild an Feiertagen, die in Deutschland begangen werden, aber nicht in den Niederlanden: Auf der Denekamper Straße in Richtung Grenzübergang ist ein zäher Verkehrsfluss zu beobachten.

Auch am Mittwoch schoben sich am Tag der deutschen Einheit wieder nahezu im Schritttempo Fahrzeuge mit Nordhorner Kennzeichen, aber auch aus Osnabrück, Vechta oder Warendorf in Richtung Landesgrenze. Viele Besucher aus Nah und Fern wollten die Gelegenheit für Einkäufe und Besorgungen nutzen. Wo auf der Gegenfahrbahn in Richtung Kreisstadt die Autos vorbeirauschten, kamen die Niederlande-Besucher nicht einmal in die Nähe der erlaubten Höchstgeschwindigkeit. Ein ähnliches Bild zeichnete sich am Mittwoch auch auf der Südtangente ab. Autofahrer, die in Richtung der Ampelkreuzung mit der Denekamper Straße unterwegs waren, kamen nur langsam voran. Zu einem Stau mit stehendem Verkehr kam es allerdings nicht.

Ortskundige Nordhorner wussten die Denekamper Straße zu umfahren. Szenen wie diese spielen sich auch an Feiertagen wie Karfreitag oder am 1. Mai ab.