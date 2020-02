FDP ergänzt Vorstand auf Kreisparteitag in Nordhorn

Nordhorn Vor Kurzem lud der Kreisvorsitzende Thomas Brüninghoff (MdL) die Mitglieder zum Kreisparteitag der FDP in die Gaststätte Deters ein. Neben den Wahlen der Delegierten für Bezirks- und Landesparteitag sowie für den Landeshauptausschuss standen Nachwahlen für den Kreisvorstand auf der Tagesordnung. Mit Katharina Pletz aus Bad Bentheim und Tobias Thannheiser aus Nordhorn wirken im Vorstand zwei Personen der jüngeren Generation mit. „Wir freuen uns, dass junge Menschen wie Katharina Pletz und Tobias Thannheiser mit großem Engagement die politischen Geschicke mitgestalten möchten“, so Brüninghoff. Als Gast nahm Jens Beeck (MdB) am Kreisparteitag teil und berichtete von aktuellen Ereignissen aus Berlin. Die Versammlung diskutierte im Anschluss ausführlich über die Situation in Thüringen.