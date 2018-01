Empfehlung - Fast 50 Jahre Berufsleben am Werkzeugtresen

Nordhorn. Hermann kennt jeder. Wenn er mal frei hat, fragen die Kunden: Ist Hermann nicht da? Beim Fachgeschäft Zierleyn am Nordhorner Schweinemarkt ist Hermann Buitkamp die Werkzeug- und Eisenwaren-Abteilung in Person – seit Jahrzehnten ein lebender Teil des Inventars. Aber ab Ende des Monats muss die Inhaberfamilie Holm ohne ihren „Herrn der Schrauben“ auskommen. Mit 63 Jahren geht der gebürtige Nordhorner in Rente – und blickt zurück auf ein Berufsleben, das die wechselvolle Entwicklung des Einzelhandel beleuchtet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/fast-50-jahre-berufsleben-am-werkzeugtresen-221739.html